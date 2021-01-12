Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Evlilileri ile çok konuşulan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı. 2019 yılında nikah masasına oturan çiftin, İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde görülen dava ile tek celsede boşandığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:33Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:38
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Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile resmi olarak boşanmasından ardından iş insanı Cenk Küpeli ile 21 Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu.
Hürriyet'in haberine göre, bir süredir görüntülenmeyen ünlü çift, bu sabah İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde boşandı.
Sürpriz ayrılığın Cenk Küpeli'nin ısrarla çocuk istemesinden kaynaklandığı öğrenildi. Şener yaptığı bir röportajda 'Çocuk istiyor musunuz?' sorusuna 'kısmet' cevabını vermişti.
KÜPELİ AİLESİ İSTEMEMİŞTİ
21 Haziran 2019 da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener istenmeyen gelin olmuştu. Küpeli'nin ailesi ne nikaha katılmış ne de gelinleriyle bir araya gelmişti. Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, 'Oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz' sözleriyle Demet Şener'e isyan etmişti.