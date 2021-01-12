Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

KÜPELİ AİLESİ İSTEMEMİŞTİ

21 Haziran 2019 da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener istenmeyen gelin olmuştu. Küpeli'nin ailesi ne nikaha katılmış ne de gelinleriyle bir araya gelmişti. Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, 'Oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz' sözleriyle Demet Şener'e isyan etmişti.