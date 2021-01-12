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Haberler Galeri Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Evlilileri ile çok konuşulan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı. 2019 yılında nikah masasına oturan çiftin, İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde görülen dava ile tek celsede boşandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:33 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:38
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile resmi olarak boşanmasından ardından iş insanı Cenk Küpeli ile 21 Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu.

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Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Ünlü çiftten hayranlarını üzecek haber geldi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Hürriyet'in haberine göre, bir süredir görüntülenmeyen ünlü çift, bu sabah İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde boşandı.

Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Sürpriz ayrılığın Cenk Küpeli'nin ısrarla çocuk istemesinden kaynaklandığı öğrenildi. Şener yaptığı bir röportajda 'Çocuk istiyor musunuz?' sorusuna 'kısmet' cevabını vermişti.

Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

KÜPELİ AİLESİ İSTEMEMİŞTİ

21 Haziran 2019 da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener istenmeyen gelin olmuştu. Küpeli'nin ailesi ne nikaha katılmış ne de gelinleriyle bir araya gelmişti. Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, 'Oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz' sözleriyle Demet Şener'e isyan etmişti.

Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!
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