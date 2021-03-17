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Haberler Galeri Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Atv'nin büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gecesine yine, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan bir rüzgar estirecek. Dizinin yeni bölümü izleyiciyi adeta ekrana kilitleyecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı.Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 88. yeni bölümde yaşanacaklar....

Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:12
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.

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Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir.

Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.

Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR!

Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!

Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?

Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir.

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba
Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba