Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Atv'nin büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gecesine yine, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan bir rüzgar estirecek. Dizinin yeni bölümü izleyiciyi adeta ekrana kilitleyecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı.Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 88. yeni bölümde yaşanacaklar....