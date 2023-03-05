Demir vitamini eksikliği bakın neye yol açıyor! Uzmanı uyardı

"STRES, HIZLI KİLO KAYBI VE ŞOK DİYETLER SAÇ KAYBINA NEDEN OLUYOR"

Saç kaybının altında ne tür sebeplerin yattığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Hülya Cenk, "Saç kayıpları, skar bırakan (kalıcı dökülme yapan) ve kalıcı dökülme yapmayan hastalıklar nedeniyle görülmektedir. Bunlardan bazıları genel saç dökülmesi yaparken, bazıları odaksal ya da belirli bir şekil oluşturan tarzda dökülme yapar. Bizim özellikle kadınlarda en sık karşılaştığımız dökülme tarzı, kalıcı dökülmeye yol açmayan saç yoğunluğunun genel olarak azalması ile seyreden telogen effluviumdur. Telogen effluvium sebepleri arasında; son 3 ay öncesinde geçirilmiş olan ağır ya da Covıd-19 dahil ateşli hastalıklar, cerrahiler, kronik hastalıklar, yakın zamanlı doğum yapmış olmak, tiroid hastalıkları, stres, hızlı kilo kaybı, şok diyetler, besin yetersizliği, bazı ilaçlar, kansızlık, demir eksikliği başta olmak üzere vitamin, mineral ve eser element eksikliği" şeklinde konuştu.