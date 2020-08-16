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Haberler Galeri Demlikte kalan çayı atmayın!

Demlikte kalan çayı atmayın!

Demlikte kalan çay, hemen hemen herkes tarafından dökülür. Ancak demlikteki çayı dökmeden önce bir kez daha düşünün. Öyle bir işe yarıyor ki...

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:05 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:08
Demlikte kalan çayı atmayın!

İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz...

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Demlikte kalan çayı atmayın!

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.

Demlikte kalan çayı atmayın!

Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. Ayak kokusundan eser yok!

Demlikte kalan çayı atmayın!

Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır.

Demlikte kalan çayı atmayın!

Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün.

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