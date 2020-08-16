Demlikte kalan çayı atmayın!

Demlikte kalan çay, hemen hemen herkes tarafından dökülür. Ancak demlikteki çayı dökmeden önce bir kez daha düşünün. Öyle bir işe yarıyor ki... İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz... Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor. Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. Ayak kokusundan eser yok! Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır. Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz. Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.