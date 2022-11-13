Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Demlikte kalan çay, hemen hemen herkes tarafından dökülür. Ancak demlikteki çayı dökmeden önce bir kez daha düşünün. Ne işe yaradığını öğrendiğinizde çayı bir daha asla dökmeyeceksiniz.