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Haberler Galeri Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Demlikte kalan çay, hemen hemen herkes tarafından dökülür. Ancak demlikteki çayı dökmeden önce bir kez daha düşünün. Ne işe yaradığını öğrendiğinizde çayı bir daha asla dökmeyeceksiniz.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 12:01
Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz...

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Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.

Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. Ayak kokusundan eser yok!

Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır.

Demlikte kalan çayı atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün.

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