Haberler
Galeri
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
İzmir'in İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde denetimler artırıldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle mahalle için kısıtlama kararı alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.
Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:04
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu mahalle için kısıtlama kararı alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, köyde ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmiyor.
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi için flaş bir karar alındı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında köy için kısıtlama uygulanıyor.
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor.
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
Jandarma ekipleri, köyün girişinde sürekli nöbet tutarken, özel kıyafetli Sağlık Bakanlığı görevlileri de köyde yaşayan vatandaşlara Covid-19 testi yapmak üzere Küner'e geldi.
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
TAKSİ VE MİNİBÜS BAŞKENTİ
Küner Mahallesi, aynı zamanda İzmir şehir içi ulaşımında çalışan minibüs ve taksi sahibi kişilerin de memleketi olarak biliniyor. Köyde hemen her vatandaşın İzmir'de çalışan taksi veya minibüs hattı bulunuyor.
IHA
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!
Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!