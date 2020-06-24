Denetimler artırıldı! İzmir'in o mahallesine kısıtlama getirildi!

TAKSİ VE MİNİBÜS BAŞKENTİ

Küner Mahallesi, aynı zamanda İzmir şehir içi ulaşımında çalışan minibüs ve taksi sahibi kişilerin de memleketi olarak biliniyor. Köyde hemen her vatandaşın İzmir'de çalışan taksi veya minibüs hattı bulunuyor.

IHA

