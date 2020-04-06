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Haberler Galeri Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son olarak Zalim İstanbul dizinde rol alan ünlü oyuncu Deniz Uğur, dayısı Cem Bayer'i koronavirüs nedeniyle kaybetti. Ünlü oyuncu Deniz Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2020 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2020 Pazartesi 10:34
Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti...

Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz...

Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın.

Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan..."

Deniz Uğur'un acı günü! Dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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