Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...
Dünyanın en zor mesleklerinden birisi de denizci olmaktır. Hırçın dalgalarla gemilerin mücadelesi çalışanlara korku dolu anlar yaşatıyor. İnternette dolaşan bazı görüntüler ise paylaşım rekoru kırıyor. İşte gemilerin dev dalgalarla mücadeleleri...
Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:21
Elbette dünyanın en zor işlerinden biridir denizci olmak.
Hele bir de uçak gemisinde görev alıyorsanız durum daha da zor olabilir.
İşte deniz yaşamının en zor anlarından bazı örnekler...
Özelikle büyük gemilerin dev dalgalarla boğuştuğu görüntüler internette paylaşım rekorları kırıyor.