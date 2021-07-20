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Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

Dünyanın en zor mesleklerinden birisi de denizci olmaktır. Hırçın dalgalarla gemilerin mücadelesi çalışanlara korku dolu anlar yaşatıyor. İnternette dolaşan bazı görüntüler ise paylaşım rekoru kırıyor. İşte gemilerin dev dalgalarla mücadeleleri...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





