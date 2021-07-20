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Haberler Galeri Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

Dünyanın en zor mesleklerinden birisi de denizci olmaktır. Hırçın dalgalarla gemilerin mücadelesi çalışanlara korku dolu anlar yaşatıyor. İnternette dolaşan bazı görüntüler ise paylaşım rekoru kırıyor. İşte gemilerin dev dalgalarla mücadeleleri...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 12:36
Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

Elbette dünyanın en zor işlerinden biridir denizci olmak.

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Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

Hele bir de uçak gemisinde görev alıyorsanız durum daha da zor olabilir.

Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

İşte deniz yaşamının en zor anlarından bazı örnekler...

Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...

Özelikle büyük gemilerin dev dalgalarla boğuştuğu görüntüler internette paylaşım rekorları kırıyor.

Denizde dehşet dolu anlar! Böyle görüntülediler...
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