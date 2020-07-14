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Haberler Galeri Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...

Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...

Dünyanın farklı yerlerinde deniz fırtınaları büyük dalgalarla çarpışan gemi yolcuları ve ekiplerinin görüntüleri adeta korku filmi gibi. İşte denizde yaşanan felaketlerden bazıları...

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:28 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:28
Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...

Avustralya'nın Sidney kentinde dehşet dolu anlar yaşadı.

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Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...

Rüzgarlı hava denizcilere zor anlar yaşattı.

Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...

Haig Gilchrist adlı feribot kaptanı o anlarda bu inanılmaz fotoğraflara imza attı.

Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...
Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...
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