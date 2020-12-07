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Haberler Galeri Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

Profesyonel sörfçü Matt Wilkinson'ın okyanustaki sörf denemesinden korku dolu anlar drone kamerasıyla görüntülendi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2020 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2020 Pazartesi 12:51
Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada köpek balığı tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu.

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Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

Wilkinson, kendisini takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.

Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

Olay anı drone'la kayda alındı.

Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

SU SIÇRAMASI VE SES DUYDUM

Wilkinson medyaya yaptığı açıklamada, "Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone'u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Denizde korkunç anlar drone kamerasında...

12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster, çok nadir olan bir olaya şahit oldu. Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı.

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