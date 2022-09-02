Haberler Galeri Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Gürcistan'da bulunan bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı. O anlar sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 16:34 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





