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Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Gürcistan'da bulunan bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı. O anlar sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 16:34
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 16:42
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar.
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar