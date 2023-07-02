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Haberler Galeri Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Bir nehirde tüplü dalış yapan grup gördükleri karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan o anlar görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2023 Pazar 10:10

Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.

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Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar.

Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı

Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.

Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Denizin dibinde buldukları hayrete düşürdü! Hayatlarının şokunu yaşadılar
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