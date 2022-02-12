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Haberler Galeri Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:16
Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
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