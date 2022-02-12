Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün. Bir çiftlikte yaşayan adam, internet üzerinden 4 adet deve kuşu yumurtası alıyor. Aldığı satıcı %50 ihtimalle aldığı yumurtalardan deve kuşu doğabileceğini belirtiyor. Normal bir yumurtanın 14 katı ağırlıkta olan bu deve kuşu yumurtalarının sadece birinden yavru doğuyor. İlk başta yaşayıp yaşayamayacağından emin olamıyor çünkü yavru son derece güçsüz ve yumurtadan çıkarken yardıma ihtiyacı oluyor. Aradan zaman geçiyor ve yavruya iyi bakılıyor yürümeye başlıyor. Cinsiyetini bilmeseler de adını Paul koyuyorlar. (Doğduktan 2 hafta sonra) Paul'un 6 haftalık hali! Gittikçe büyümeye ve renk değiştirmeye başlıyor. Ancak Paul bir şekilde enfeksiyon kapıyor ve bir gecede yürümekte zorluk çekmeye başlıyor, hiçbir şey yemiyor ve içmiyor. Hemen veterinere götürüyorlar ancak veteriner durumunun çok kötü olduğunu ve hayatta kalmayı başarmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Tabii ki Paul pes etmiyor ve 2 haftalık bir süreç sonunda eski sağlığına kavuşuyor. Çiftlikteki diğer hayvanlarla da hemen kaynaşan Paul'un en yakın arkadaşları ise tavuklar! Sahibi, tavuklarla çok vakit geçiren Paul'un muhtemelen bir kimlik krizi yaşadığını ve kendini tavuk sanıyor olabileceğini söylüyor. Tavuk mu köpek mi yoksa insan mı olduğundan çok emin olamadığını belirtiyor. Gün geçtikçe büyüyen Paul şu an çiftlikte ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürüyor! Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti. Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi. Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti. Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti. Rusya'da bir kadın, geçtiğimiz haftalarda yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti. İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı. Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti. Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi. Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı! Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı. Parazit zamanla büyüdü ve sonunda cildinin altında hareket etmeye başladı. Dış basında yer alan haberlere göre, genç kadını tedavi eden Dr. Vladimir Kartashev, daha önce buna benzer 10 vaka daha yaşadığını belirtti ve genç kadının da tedavi edildiğini söyledi. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü... Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı. Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı. Çinli adamın burnundan çıkan devasa sülük görenleri şaşırttı Çin'de günlerdir süren burun kanaması sonrasında hastaneye gitmeye karar veren adamın burnundan devasa bir sülük çıkartıldı. Sırtındaki yağ bezesinden rahatsız olan kadın, YouTube'un fenomen doktoruna gitti. Sırtından çıkanlarsa görenleri şoke etti. İşte o operasyonun ilginç anları...