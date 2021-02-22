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Haberler Galeri Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

Denizin ortasında tencere içindeki pozuyla sosyal medyayı sallayan tavuk herkesi şaşırttı. Fransız gezgin Guirec Soudee, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı gezerken, çektiği fotoğraflar gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:59
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

Fransız gezgin Guirec Soudée, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı geziyor.

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Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

İkilinin Kanarya Adaları'nda başlayan yolculuğu Karayipler'e, oradan Grönland'a ve sonrasında Alaska'ya doğru devam etmiş.

Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

Soudée, "Monique'i görür görmez aradığım yol arkadaşını bulduğumu anlamıştım" diyerek, pek çok hayvandan daha bağımsız olan tavuğun çıkmayı planladığı yolculuk için en doğru yol arkadaşı olduğuna karar vermiş ve yola koyulmuşlar.

Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

''Monique'i aldığımda sadece 4-5 aylıktı ve Kanarya Adaları'ndan hiç çıkmamıştı. Ben İspanyolca konuşamıyordum ve o da Fransızca bilmiyordu; ama anlaşabildik.'' diyor Soudée.

Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi

Hava koşullarının ve çoğunlukla denizin durumunun oldukça zorlayıcı koşullara gelmesine tavuk Monique kısa sürede alışmış.

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