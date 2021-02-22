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Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk! Gören hayretini gizleyemedi
Denizin ortasında tencere içindeki pozuyla sosyal medyayı sallayan tavuk herkesi şaşırttı. Fransız gezgin Guirec Soudee, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı gezerken, çektiği fotoğraflar gündem oldu.
Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:59
Fransız gezgin Guirec Soudée, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı geziyor.
İkilinin Kanarya Adaları'nda başlayan yolculuğu Karayipler'e, oradan Grönland'a ve sonrasında Alaska'ya doğru devam etmiş.
Soudée, "Monique'i görür görmez aradığım yol arkadaşını bulduğumu anlamıştım" diyerek, pek çok hayvandan daha bağımsız olan tavuğun çıkmayı planladığı yolculuk için en doğru yol arkadaşı olduğuna karar vermiş ve yola koyulmuşlar.
''Monique'i aldığımda sadece 4-5 aylıktı ve Kanarya Adaları'ndan hiç çıkmamıştı. Ben İspanyolca konuşamıyordum ve o da Fransızca bilmiyordu; ama anlaşabildik.'' diyor Soudée.
Hava koşullarının ve çoğunlukla denizin durumunun oldukça zorlayıcı koşullara gelmesine tavuk Monique kısa sürede alışmış.