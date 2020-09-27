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"Denizin peribacaları" görenleri büyülüyor

İzmir'in Foça ilçesindeki "Siren Kayalıkları", Kapadokya'daki peribacalarını andıran görüntüsüyle dikkati çekiyor. Kayalıkların içinde bulunan onlarca mağara ise Akdeniz fokları için yaşam alanı oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 11:56 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 11:56
Denizin peribacaları görenleri büyülüyor

Foça açıklarındaki Orak Adası'nın batısında yer alan ve hiçbir canlının yaşamadığı küçük adacıklar, "Siren Kayalıkları" olarak biliniyor. Bu küçük adacıkların ismi ise Yunan mitolojisine dayanıyor. Kayalık ve boş adalarda yaşadıklarına inanılan deniz yaratıkları olarak adlandırılan Sirenler, Odysseia Destanı'nda da yer alıyor.

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Denizin peribacaları görenleri büyülüyor

Kayaç yapısı ve dış görünüşüyle Kapadokya'daki peribacalarına benzeyen kayalıkları görmek için Foça'dan özel turlar düzenleniyor.

Denizin peribacaları görenleri büyülüyor

Kayalıkların içinde bulunan onlarca mağara ise Akdeniz foklarına koruma sağlıyor. Fokların yaşam alanlarının etkilenmemesi için kayalıklara yaklaşılmasına ve adaya çıkılmasına izin verilmiyor.

Denizin peribacaları görenleri büyülüyor

"KORUNARAK TURİZME KAZANDIRILMALI"

Yaklaşık 40 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Sebahattin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Foça'nın, 3 bin yıllık tarihiyle her yıl önemli sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Denizin peribacaları görenleri büyülüyor

Kentte birçok doğa harikasının bulunduğunu ifade eden Karaca, bunlardan birinin de Siren Kayalıkları olduğunu dile getirdi.

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