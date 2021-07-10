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Haberler Galeri Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı

Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana yayılması neticesinde karadan ve havadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:34
Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı

Yangın, Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde bir tarlada başladığı belirtilen anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

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Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı

İhbar üzerinde bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Suçatı Mahallesine yakın noktada bulunan Akseki mevkisine uzanan ormanlık alana 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı

Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının ormanlık alana yayıldığı ve yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi.

Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı
Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı
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