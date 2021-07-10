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Denizli Acıpayam'da orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana yayılması neticesinde karadan ve havadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





