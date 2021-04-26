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Haberler Galeri Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

Dünyaca ünlü tenisçiler, ter döktüğü turnuvada Türk havlusu ile poz veriyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda Denizli havlusunun "Turkish Towels" markasıyla tanıtıldığını belirtti. Memişoğlu, "Turkish Towels markamızla son 7 senede 20'nin üzerinde ülkede 70'e yakın etkinliğe imza attık." dedi.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:16
Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

Memişoğlu yazılı açıklamasında, Türk havlusunun markalaşma yolculuğunun salgının etkisine rağmen devam ettiğini, Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan'da düzenlenen TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda DENİB'in "Turkish Towels" markasıyla yer aldığını belirtti.

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Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

Dünyaca ünlü tenisçilerin ter döktüğü turnuvada, "Turkish Towels" ile görünür olduklarını kaydeden Memişoğlu, şunları kaydetti: "Turkish Towels markamızla son 7 senede 20'nin üzerinde ülkede 70'e yakın etkinliğe imza attık...

Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

Olimpiyatlarda, dünya kupalarında ve uluslararası üst düzeydeki pek çok organizasyonda sporcuları yalnız bırakmadık.

Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

TEB-BNP Paribas Tenis Turnuvası'nda 'Turkish Towels' markamızla bir kez daha ünlü tenisçilerin yanında yer almayı sürdürdük."

Denizli havlusu, TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası'nda tanıtıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu

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