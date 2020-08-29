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Haberler Galeri Denizli kırmızı beyaza büründü!

Denizli kırmızı beyaza büründü!

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı. Denizli kent merkezi kırmızı beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:33
Denizli kırmızı beyaza büründü!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her milli bayram öncesi olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde de kentin dört bir tarafını Türk Bayrağı ile donatarak süsledi.

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Denizli kırmızı beyaza büründü!

Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve hizmet binaları kentte bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor.

Denizli kırmızı beyaza büründü!

Bu coşku kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile başta Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve kent merkezindeki önemli arterlerde bayraklar ile süsleniyor.

Denizli kırmızı beyaza büründü!

Ekipler önemli bulvar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini ifade ederek, tüm hemşehrilerini de evlerini bayraklarla süslemeye davet etti.

İHA

Denizli kırmızı beyaza büründü!
Denizli kırmızı beyaza büründü!
Denizli kırmızı beyaza büründü!
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