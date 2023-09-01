Denizli’de 7 asırlık gelenek! Yörükler Eren Baba’ya ulaştı

Ama oradaki törenler artık günümüzde yapılmaz hale gelmiş. Zaten Türkiye de bu şekilde orta Asya dan getirdiğimiz Eren Baba günü kutlamaları günümüzde sadece burada oluyor. Burada ağustos ayının son perşembe günü Denizli, Muğla, Aydın bölgesinden insanlar buraya araçlarıyla çıkıyor ve adak kesiyor. Zannediyorum burada 5 bin kişi var yaklaşık bin araba var. 500 veya 700 kurban kesiliyor burada. Buraya gelen insanlar, burada yaptıkları ritüelin yıl boyunca kendilerine bereket sağlık ve mutluluk getirdiğine inanıyorlar. Burada bu ritüellerin devam etmesi için bazı resmi kurumların da bu ritüellere disipline etmesi lazım.