Denizli’de 7 asırlık gelenek! Yörükler Eren Baba’ya ulaştı

GELENEK YAŞATILIYOR

Eren Baba geleneğinin yaşatılması için belediye olarak her yıl Ağustos ayının son perşembesi etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ise "Bugün Denizli Beyağaç ilçesi ve Muğla Köyceğiz arasında 2 bin 300 rakımlı Çiçek Baba dağının eteklerinde eren etkinliğimizdeyiz. Yaklaşık 7 asırdır yapmış olduğumuz Eren etkinliğimizin bulunduğu noktadayız. Bu zirvede Beyağaç ta ki ve Köyceğiz'deki yani buralardaki Yörüklerin her yıl ağustos ayının son perşembe günü toplandıkları hasbihal ettikleri yarenlikler yaptıkları görüştükleri bir yer. Biz Beyağaç'lılar olarak gelirken buraya her yıl ağustos ayının perşembe gününden bir gün önce çarşamba günü Kartal gölü mevkiine çıkıyoruz