Denizli’de 8 asırlık gelenek başladı! Kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı

Bu yıl çobanlar verilecek olan ödüllerin yangın bölgelerine gönderileceğini belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "bu sene festivalimizin 848'incisini yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalin em özelliği Türkiye'de tek olması. Ayrıca burada Türklerin insan sevgisi kadar hayvana ne kadar değer verdiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu yıl çok önemli bir durum var. bu sene ödülleri ve elde edilen tüm paraları Antalya ve Muğla'da orman yangınlarının olduğu köylere bağışlayacak" dedi.