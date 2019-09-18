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Haberler > Galeri > Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Denizli'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 kaçak tüfek ele geçirildi. Tüfeklerin internet ortamında otomotiv yedek parçası adı altında satıldığı, kargoyla alıcılarına teslim edildiği belirlendi. İşte o operasyondan görüntüler...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:36 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir depoya düzenlenen kaçak silah operasyonunda 787 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

KOM ekipleri yaptıkları fiziki takip sonucu belirlediği şüphelinin otomotiv yedek parçası adı altında paketlediği tüfekleri kargo şirketi aracılığıyla kapıda ödeme sistemiyle alıcılarına ulaştırdığını tespit etti.

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Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Sarayköy ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki depoya operasyon düzenleyen polis, aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 adet çeşitli boyutlarda kaçak tüfek ve şarjör ele geçirdi.

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Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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