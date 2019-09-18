Haberler Galeri Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı! İçinden cephanelik çıktı...

Denizli'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 kaçak tüfek ele geçirildi. Tüfeklerin internet ortamında otomotiv yedek parçası adı altında satıldığı, kargoyla alıcılarına teslim edildiği belirlendi. İşte o operasyondan görüntüler...