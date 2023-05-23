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Haberler Galeri Denizli'de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Denizli'de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Denizli ve ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış beraberinde ve doluyu getirdi. 15 dakika süren dolu yağışı, bahçelerle üzüm bağlarında büyük zarara neden oldu.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:38 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:38
Denizli’de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Denizli kent merkezi başta olmak üzere Çal ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

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Denizli’de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Yaklaşık 15 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu, başta bağlara, meyve ağaçlarına ve hububat tarlalarına büyük zarar verdi.

Denizli’de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Yüzlerce dekar bağ arazisi büyük hasar veren yağış ilçenin Karakaya, Sazak, Selcen ve Kaplanlar bölgelerinde etkili oldu.

Denizli’de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Bölgedeki önemli geçim kaynağı olan araziyi olumsuz etkileyen yağış sonrası Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın hasar tespiti çalışmalarını başlattığı öğrenildi.

Denizli’de başlayan dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu
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