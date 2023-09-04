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Haberler Galeri Denizli'de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Denizli'de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir çoban sürüsüne saldıran kurdu dron kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Dron yardımıyla kurdun saldırdığı keçiyi kurtaran çoban Kazım Gucuko, o anları sosya medya hesabından da paylaştı.

İHA

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 12:38

Denizli’de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Denizli'nin Tavas ilçesinde teknolojik cihazlara da ilgisi bulunan çoban Kazım Gucuko, çobanlık ile ilgili bir video çektiği sırada, bir kurdun arazide gezdiğini fark etti. Aç kurdun daha sonra sürüye yöneldiğini fark eden Gucuko, dron ile kurdu takip etmeye başladı.

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Denizli’de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Kurdun pusuya yatıp, etrafı bir süre izledikten sonra sürüye yaklaşmak için dere boyuna indi. Derede yürüdükten bir süre sonra kurt, ağaç ile çalıların içerisinde bulunan koyun ve keçiye saldırdı. Son ana kadar dron ile görüntü çekmeyi bırakmayan çoban, kurdun bir keçiyi boğazlayıp götürdüğünü görünce harekete geçti.

Denizli’de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Dronu havada sabit bırakan Gucuko, motosikleti ile kurdun keçisine saldırdığı noktaya gitti. Burada hayvanın hareketsiz yatığını gören Gucuko, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Denizli’de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Bir süre başında beklediği keçi, yavaştan kıpırdamaya başladı. Ardından 30 dakika gibi bir sürede ayaklanıp yürüyen keçi, sahibini sevindirdi.

Denizli’de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Kurdun sürüsüne pusu kurduğu anları dron kamerası ile saniye saniye görüntüleyen Gucuko, heyecan verici anları hemen sosyal medyadan paylaştı.

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