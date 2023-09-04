Denizli’de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu

Denizli'nin Tavas ilçesinde teknolojik cihazlara da ilgisi bulunan çoban Kazım Gucuko, çobanlık ile ilgili bir video çektiği sırada, bir kurdun arazide gezdiğini fark etti. Aç kurdun daha sonra sürüye yöneldiğini fark eden Gucuko, dron ile kurdu takip etmeye başladı.