Denizli'de bin 420 rakıma kurulan lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

50 dekar alana kurdukları lavanta tarlasında 2 çeşit lavanta yetiştirdiklerini ifade eden Gündoğar, "Lavantaların yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Yağının bir miktarını Türkiye'de satıyoruz, bir miktarını da yurt dışına pazarlıyoruz. En önemlisi keyif almak lazım. Eşinin de yanında olması lazım yoksa tek başına yapılmaz. Biz de keyif almaya bakıyoruz, burada olmasak ne yapacağız, kahve köşelerinde oturup vakit geçireceğiz. Onun için biz de doğayı seviyoruz" şeklinde konuştu.