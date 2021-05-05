Haberler
Galeri
Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı
Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir market, yüreklere dokunan bir uygulamaya imza attı. Çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu, aileleriyle birlikte alışverişe gelen miniklerin adeta mutluluk noktası oldu. Anne babalar da, böyle bir uygulamayı ilk kez gördüklerini belirterek market işletmecilerine teşekkür ediyor.
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:39
Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:42
Denizli'nin farklı yerlerinde şubeleri bulunan bir marketin Merkezefendi ilçesindeki şubesinde geçen hafta çocuklar için özel reyon hazırlandı.
Üzerine çeşitli tadımlık meyvelerin bulunduğu reyonun üzerine 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' yazıldı. Aileleriyle birlikte markete gelen çocuklar, istedikleri meyvelerden alıp yemenin mutluluğunu yaşadı.
Market sorumlusu Ayşen Seçen, geçen hafta açılışını yaptıkları şubelerinde çocukların, meyvelerin tadına bakabilmesi için göz hakkı reyonu oluşturduklarını söyledi.
Ürünleri, mevsimsel ürünlerden seçtiklerini ve yıkayarak raflara yerleştirdiklerini belirten Seçen, "Çocuklar reyonumuzdaki muz, çilek, erik gibi meyvelere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Burada buruşmuş, raf ömrü eskimiş ürün koymuyoruz...
... Taze meyvelerin tadına bakmalarını istiyoruz. Market içinde dolaşırken yemeleri bizim için çok önemli. Uygulamamız çok beğenildi. Ebeveyn böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü belirtip, bize teşekkür ediyor" diye konuştu.