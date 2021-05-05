  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir market, yüreklere dokunan bir uygulamaya imza attı. Çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu, aileleriyle birlikte alışverişe gelen miniklerin adeta mutluluk noktası oldu. Anne babalar da, böyle bir uygulamayı ilk kez gördüklerini belirterek market işletmecilerine teşekkür ediyor.

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:39 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:42
Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

Denizli'nin farklı yerlerinde şubeleri bulunan bir marketin Merkezefendi ilçesindeki şubesinde geçen hafta çocuklar için özel reyon hazırlandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

Üzerine çeşitli tadımlık meyvelerin bulunduğu reyonun üzerine 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' yazıldı. Aileleriyle birlikte markete gelen çocuklar, istedikleri meyvelerden alıp yemenin mutluluğunu yaşadı.

Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

Market sorumlusu Ayşen Seçen, geçen hafta açılışını yaptıkları şubelerinde çocukların, meyvelerin tadına bakabilmesi için göz hakkı reyonu oluşturduklarını söyledi.

Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

Ürünleri, mevsimsel ürünlerden seçtiklerini ve yıkayarak raflara yerleştirdiklerini belirten Seçen, "Çocuklar reyonumuzdaki muz, çilek, erik gibi meyvelere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Burada buruşmuş, raf ömrü eskimiş ürün koymuyoruz...

Denizli'de bir market çocuklar için göz hakkı reyonu açtı

... Taze meyvelerin tadına bakmalarını istiyoruz. Market içinde dolaşırken yemeleri bizim için çok önemli. Uygulamamız çok beğenildi. Ebeveyn böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü belirtip, bize teşekkür ediyor" diye konuştu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de kısıtlamayı dinlemediler! Gizli gizli denize girdiler
İzmir'de kısıtlamayı dinlemediler! Gizli gizli denize girdiler