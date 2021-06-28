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Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu
Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başladığı noktada piknik yapanlarca kullanıldığı tahmin edilen mangal bulundu.
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:28
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:30
Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangına karşı bölgede nöbetlerini sürdürüyor.
Bölgede yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasında mangal bulundu
Yangının, piknikçilerin mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri araştırmasını sürdürüyor.
Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki karaçam ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıkmıştı.