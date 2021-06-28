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Haberler Galeri Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başladığı noktada piknik yapanlarca kullanıldığı tahmin edilen mangal bulundu.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:30
Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangına karşı bölgede nöbetlerini sürdürüyor.

Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Bölgede yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasında mangal bulundu

Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Yangının, piknikçilerin mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri araştırmasını sürdürüyor.

Denizli'de büyük orman yangınının başlangıç noktası bulundu

Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki karaçam ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıkmıştı.

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