Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu

Denizli ve ilçelerinde, dün öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Tavas ve Kaklık'ta etkili olan yağışlarda sürücüler zor anlar yaşayarak araçlarını yol kenarına çekti. Bazı bölgelerde meydana gelen dolu yağışıyla beraber araçlarını yol kenarına çeken sürücüler dolunun erimesini bekledi.