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Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu

Denizli'de dün öğleden sonra başlayan ve kentin büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli dolu yağışı, üzüm bağları ile ekili arazilerde büyük maddi hasar oluşturdu.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:06
Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu

Denizli ve ilçelerinde, dün öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Tavas ve Kaklık'ta etkili olan yağışlarda sürücüler zor anlar yaşayarak araçlarını yol kenarına çekti. Bazı bölgelerde meydana gelen dolu yağışıyla beraber araçlarını yol kenarına çeken sürücüler dolunun erimesini bekledi.

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Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu

Üzümüyle ünlü Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesinden, Çal ilçesinin Belevi Mahallesine kadar ekili arazide özellikle bağ ve anason tarlaları dolu yağışından etkilendi.

Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu

Çal, Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar manzarasını aratmayan görüntüler oluşturan şiddetli dolu yağışında üzüm bağları ve anason tarlarının yanı sıra buğday ile arpa ekili arazilerde de maddi hasar oluştu.

Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu

Özellikle filizlenme döneminde olan üzüm bağlarını vuran dolu yağışı nedeniyle, üzümde ciddi bir rekolte ve kalite kaybı yaşanabileceği iddia edildi.

Denizli'de dolu üzüm bağlarını vurdu
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