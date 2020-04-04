Denizli'de evde kalan vatandaşlara muhtarlardan davullu, zurnalı eğlence

"HEM BÜYÜKLER HEM ÇOCUKLAR İÇİN GAYET BAŞARILI BİR ORGANİZASYON OLMUŞ"

Etkinliğin çok başarılı olduğunun altını çizen Yasin Toker, "Bu yapmış olduğu etkinlikten dolayı Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan beye çok teşekkür ederiz. Bizler evlerimizde otururken bu şekilde etkinliğin düzenlenmesi hem büyükler hem çocuklar için gayet başarılı bir organizasyon olmuş. Herkese çok teşekkür ederiz. Türk halkının evde kalmaları için bir müddet daha sabırlı ve iradeli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA