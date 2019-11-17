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Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu

Denizli'de Pamukkale üzerinde gerçekleştirilen uçuş sırasında kontrolü kaybeden yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu, travertenlere çakılmaktan paraşütün ağaçlara takılması sayesinde kurtuldu. Denizli'de Pamukkale üzerinde gerçekleştirilen uçuş sırasında kontrolü kaybeden yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu, travertenlere çakılmaktan paraşütün ağaçlara takılması sayesinde kurtuldu.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2019 Pazar 12:43
Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, paraşüt pilotu Furkan Yurtsev (22), yolcu Hakan Göksu (23) ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

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Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu

Yurtsev, traverten üzerinde fotoğraf çektiği sırada ters rüzgar nedeniyle kontrolü kaybetti.

Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu

İkiliyi taşıyan paraşüt, travertenlerin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takıldı.

Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu

Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merdiven uzatarak ağaçta asılı kalan Yurtsev ile Göksu'yu bulunduğu yerden indirdi.

Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu

Paraşütçü Furkan Yurtsev, yaptığı açıklamada, yara almadan kurtuldukları için sevinçli olduklarını belirterek, kazayı en az hasarla atlatmak amacıyla paraşütü ağaçların üzerine indirmeyi tercih ettiğini söyledi.

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