Denizli'de göçmen kuşların uğrak yeri Beylerli Gölü kuraklığa yenildi

Doğanın dengesini biraz insanlar olarak da biz bozduk. Su kaynaklarını tedbirli kullanıp insan olarak korumamız gerekiyor. Kuş üreme ve turizm sahasıydı. Yılla öncesi sera bölgesiydi ama su olmadığından hiçbir şey yok. Bir ucu Beylerli, bir ucu Çaltı ve diğer ucu ise Sazköye dayanan, fazlalığı da Acıgöl'e aktardığımız kanalı vardı. Şu an tarım arazisi gibi oldu. Geçen senede burada su vardı ama bu sene su tamamen kesildi. Kuraklık temelli başladı ve yıldan yıla kötüye gidiyoruz" dedi.