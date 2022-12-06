Denizli'de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

Denizli'de bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından olan Başkarcı Dağı'nın zirvesi bulut denizi ile kaplanarak seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.