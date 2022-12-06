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Haberler Galeri Denizli'de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

Denizli'de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

Denizli'de bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından olan Başkarcı Dağı'nın zirvesi bulut denizi ile kaplanarak seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 13:29 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 13:34
Denizli’de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı’nın zirvesi bulut deniziyle kaplandı

Denizli'deki Başkarcı Dağı'nın zirvesi, oluşan bulut deniziyle seyrine doyulmaz bir hal aldı.

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Denizli’de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı’nın zirvesi bulut deniziyle kaplandı

Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Mahallesi sınırlarında bulunan Başkarcı Dağı, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi oldu.

Denizli’de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı’nın zirvesi bulut deniziyle kaplandı

Doğa tutkunları, araçlarla çıkılabilen 1750 rakımlı Göktepe mevkisinde birbirinden eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.

Denizli’de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı’nın zirvesi bulut deniziyle kaplandı

Yaklaşık bir haftadır bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgeye gelenler, bulut deniziyle karşılaşıyor.

Denizli’de hayran bırakan manzara! Başkarcı Dağı’nın zirvesi bulut deniziyle kaplandı

Doğaseverler bölgede yürüyüş yapmanın da tadını çıkarıyor.

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