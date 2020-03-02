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Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlık şüphelileri tarafından çalınan bulaşık makinesi, fırın ve gardırop bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi 20:35
Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

Ele geçirilen malzemeler hırsızların sınır tanımayıp ne bulurlarsa çaldıklarını gözler önüne serdi.

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Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

Kentte polis ekipleri tarafından son bir haftada gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.

Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

Olayların aydınlatılması için harekete geçen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı otomobil teybi, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı televizyon,

Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

1 adet çalıntı bulaşık makinesi, 1 adet çalıntı gardırop, 1 adet çalıntı televizyon ünitesi, 3 adet çalıntı fırın ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti
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