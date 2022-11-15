Denizli’de hurma mesaisi başladı! Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

"ÇİKOLATA GİBİ DOĞRAYIP KURUTUYORUZ, LEZZETİ DAHA FARKLI OLUYOR"

Hurmanın soyulmasının ardından lezzetinin daha güzel bir tat verdiğini dile getiren üretici Fatma Yapsu, "Ben genelde soyma işlemi için işçi getiriyorum. Hep beraber soyuyoruz, asıyoruz doğruyoruz ve kurutma işlemini bu şekilde sürdürüyoruz. Soyma işlemi yapınca daha çok alıcısı oluyor. Bu meyvenin soyması daha güzel oluyor. Çikolata gibi doğrayıp kurutuyoruz, lezzeti daha farklı oluyor ve kabuklarını ise koyunlar yiyor. Bu son işlem ise yaklaşık 15 gün sürüyor" şeklinde konuştu.