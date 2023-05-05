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Haberler Galeri Denizli'de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Denizli'de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 yaşındaki Murat Avcı, 2 yıl önce bıçakla yaraladığı kişi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Avcı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 09:03 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 09:27
Denizli’de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Murat Avcı (24), 2 yıl önce bıçakla yaraladığı kişi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

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Denizli’de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Gerzele Mahallesi Yeşil Vadi Caddesinde meydana geldi. Murat Avcı, oturduğu apartmana gireceği sırada yolda duran bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Denizli’de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli’de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Avcı'yı öldüren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Avcı'ya silahlı saldırı düzenleyen kişinin otomobili Eskihisar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

Denizli’de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Olayın ardından polise teslim olan şüpheli Ahmet Ö.'nün ilk ifadesinde, Avcı'nın 2 yıl önce kendisini bıçakla yaraladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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