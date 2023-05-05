Denizli’de kanlı pusu! Evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.