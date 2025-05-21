Denizli’de kar maskeli kundaklama: Komşu ve doktor arkadaşı gözaltına alındı

"TÜRBE ZİYARETİNE GİTTİK"

İmalathane sahibi Tolga Kaplan'ı tanımadığını, olay gecesi arkadaşı A.K. ile kendisinin kullandığı ancak kardeşinin üzerine olan araçla türbe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini savunan doktor H.T.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Olay günü moralinin bozuk olması nedeniyle aracı A.K.'nin kullandığını beyan eden H.T.H., yangın ihbarının ardından arkadaşının iş yerine gittiğini, kendisinin ise onun çocuklarına bakmak için evde kaldığını belirtti. Suçsuz olduğunu savunan H.T.H., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



"YANGINA SEBEBİYET VERMEM HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Lüks araçtan indikten sonra elindeki benzin bidonuyla Tolga Kaplan'a ait imalathaneyi kundakladığı ileri sürülen komşu A.K. de doktor arkadaşı gibi suçlamaları kabul etmedi. A.K., Ramazan ayı olması nedeniyle H.T.H. ile birlikte türbe ziyareti yaptıklarını ve ilerleyen saatlerde birlikte sahur yapmak için eve döndüklerini kaydetti. Yangın ihbarının ardından eşiyle birlikte yola çıktıklarını ifade eden A.K., Tolga Kaplan ile aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğunu ve bu konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Aralarında husumet olmasına rağmen yangını üçüncü bir kişinin çıkardığına dair somut delil olmadığını öne süren A.K., kendi iş yerinin hemen bitişikte olması nedeniyle böyle bir yangına sebebiyet vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, iş yerindeki çalışanların ısınmak için ateş yaktıklarını ve güvenlik kameralarına takılan lüks araç ile kendi gezdikleri güzergahların farklı olduğunu iddia ederek, serbest bırakılmasını talep etti.