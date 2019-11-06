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Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Denizli'de, 20 yılı aşkın süredir arzuhalcilik yapan Süleyman Solak (73) ve Ramazan Konar (67), mesleklerinin tükenme noktasına gelmiş olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Kentin son iki arzuhalcisi, teknolojiyle birlikte müşterilerini büyük ölçüde kaybetse de, her sabah takım elbiselerini giyip, erkenden dükkanlarını açarak tatlı rekabetlerini devam ettiriyor. İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 10:27 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





