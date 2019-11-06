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Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Denizli'de, 20 yılı aşkın süredir arzuhalcilik yapan Süleyman Solak (73) ve Ramazan Konar (67), mesleklerinin tükenme noktasına gelmiş olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Kentin son iki arzuhalcisi, teknolojiyle birlikte müşterilerini büyük ölçüde kaybetse de, her sabah takım elbiselerini giyip, erkenden dükkanlarını açarak tatlı rekabetlerini devam ettiriyor. İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 10:27 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 10:27
Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Tükenmeye yüz tutan meslekler arasında yer alan arzuhalciliğin Denizli'deki son iki temsilcisi, teknolojiye direniyor.

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Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Yıllarını bu mesleğe veren Ramazan Konar ve Süleyman Solak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yanında bulunan 4'er metrekarelik iş yerlerinde, daktilo ile dilekçe yazarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Takım elbiselerini giyip, her gün saat 08.00'de iş yerlerini açan Solak ve Konar, dükkanlarındaki iskemleye oturup, müşterilerini bekliyor.

Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Solak mor, Konar ise yeşil renkli iş yerlerinde, daktilolarıyla dilekçe yazıp gelir sağlamaya çalışıyor.

Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler

Parmaklarıyla daktilonun tuşlarına basarak satırları işleyen arzuhalciler, çalışırken gözlük kullanmayı da ihmal etmiyor.

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