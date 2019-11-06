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> Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler
Denizli'de kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet! İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler
Denizli'de, 20 yılı aşkın süredir arzuhalcilik yapan Süleyman Solak (73) ve Ramazan Konar (67), mesleklerinin tükenme noktasına gelmiş olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Kentin son iki arzuhalcisi, teknolojiyle birlikte müşterilerini büyük ölçüde kaybetse de, her sabah takım elbiselerini giyip, erkenden dükkanlarını açarak tatlı rekabetlerini devam ettiriyor. İşte tükenmeye yüz tutmuş meslekler...
Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 10:27
Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 10:27
Tükenmeye yüz tutan meslekler arasında yer alan arzuhalciliğin Denizli'deki son iki temsilcisi, teknolojiye direniyor.
Yıllarını bu mesleğe veren Ramazan Konar ve Süleyman Solak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yanında bulunan 4'er metrekarelik iş yerlerinde, daktilo ile dilekçe yazarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Takım elbiselerini giyip, her gün saat 08.00'de iş yerlerini açan Solak ve Konar, dükkanlarındaki iskemleye oturup, müşterilerini bekliyor.
Solak mor, Konar ise yeşil renkli iş yerlerinde, daktilolarıyla dilekçe yazıp gelir sağlamaya çalışıyor.
Parmaklarıyla daktilonun tuşlarına basarak satırları işleyen arzuhalciler, çalışırken gözlük kullanmayı da ihmal etmiyor.