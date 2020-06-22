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Haberler Galeri Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, şarampole devrilen saman balyası yüklü tırın şoförü Halil Korak, yaralandı. Kasadaki 760 saman balyası ise yol kenarına saçılırken ortalık adeta savaş alanına döndü.

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:06
Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Denizli- Çameli yolunun Kırkbudak mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan yüklediği, 18 ton ağırlığındaki 760 saman balyası Çameli'nin kırsal Kalınkoz Mahallesi'ndeki Yıldıray Sert'e ait çiftliğe götüren Halil Korak yönetimindeki 63 ZC 48 plakalı tır, kontrolden çıkıp, şarampoye devrildi.

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Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

Kazada tırın kasasındaki saman balyaları, yol kenarına saçılırken, şoför Korak da yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Korak, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Korak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen tır, vinçle kaldırılırken, polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi
Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi
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