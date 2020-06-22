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Denizli'de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi
Denizli'nin Çameli ilçesinde, şarampole devrilen saman balyası yüklü tırın şoförü Halil Korak, yaralandı. Kasadaki 760 saman balyası ise yol kenarına saçılırken ortalık adeta savaş alanına döndü.
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:06Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:06
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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Denizli- Çameli yolunun Kırkbudak mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan yüklediği, 18 ton ağırlığındaki 760 saman balyası Çameli'nin kırsal Kalınkoz Mahallesi'ndeki Yıldıray Sert'e ait çiftliğe götüren Halil Korak yönetimindeki 63 ZC 48 plakalı tır, kontrolden çıkıp, şarampoye devrildi.
Kazada tırın kasasındaki saman balyaları, yol kenarına saçılırken, şoför Korak da yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Korak, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Korak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen tır, vinçle kaldırılırken, polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.