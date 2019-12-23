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Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Denizli'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, fırtınadan dolayı bir apartmanın çatısı uçtu. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





