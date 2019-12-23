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Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Denizli'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, fırtınadan dolayı bir apartmanın çatısı uçtu. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:33
Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, etkisini artırdı. Kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.

Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu

Çatının sitenin otoparkına düşmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu. Kiremit ve kereste parçaları da çevreye dağıldı.

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