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> Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu
Denizli'de sağanak hayatı felç etti! Apartmanın çatısı uçtu
Denizli'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, fırtınadan dolayı bir apartmanın çatısı uçtu. İşte görüntüler...
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:33
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:33
Sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, etkisini artırdı. Kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Çatının sitenin otoparkına düşmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu. Kiremit ve kereste parçaları da çevreye dağıldı.