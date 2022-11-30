Denizli’deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

TOMA araçlarının da destek verdiği çok sayıda itfaiye ekibinin 4 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları yaklaşık 1 gün daha devam etti. Halan daha dumanların yükselmeye devam ettiği yangının neden olduğu hasar, dron ile görüntülendi.