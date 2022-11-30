  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Denizli'deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Denizli'deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Küle dönen fabrikadan geriye milyonlarca liralık maddi hasar kaldı.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:05
Denizli’deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi faaliyet gösteren ve her türlü araç kimyasallarının üretildiği fabrikada, yangının oluşturduğu hasar soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıktı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Denizli’deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

TOMA araçlarının da destek verdiği çok sayıda itfaiye ekibinin 4 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları yaklaşık 1 gün daha devam etti. Halan daha dumanların yükselmeye devam ettiği yangının neden olduğu hasar, dron ile görüntülendi.

Denizli’deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Kimyasal maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklık nedeniyle, metal aksam ve malzemelerin dahi eridiği fabrika, hurdalığa döndü.

Denizli’deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Fabrikada işçilerin mesaide olduğu bir zaman diliminde başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Denizli’deki alevlere teslim olan milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Milyonlarca lira zararın oluştuğu fabrikadaki yangından ilgi başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • SON DAKİKA