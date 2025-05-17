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Haberler Galeri Denizli'deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Denizli'deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Denizli'de, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyerek milyonlarca euroluk vurgun yapan çeteyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Çete üyelerinden firari Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı öğrenildi.

CEYHAN TORLAK

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Denizli’deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiyi yaklaşık 200 milyon euro dolandırdıkları öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Denizli’deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Ertuğrul Sezer'in tutukluluğuna devam kararı verilirken, Volkan Çark adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli’deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Firari olan Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi.

Denizli’deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Duruşmada, Fransa'dan gelen mağdurlar da hazır bulundu.

Denizli’deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Mahkeme, sanıkların Dubai bağlantılı şirket faaliyetleriyle ilgili BAE'den bilgi talep edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.