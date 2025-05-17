Denizli'deki dolandırıcılar dünyaya açıldı! 200 milyon euroluk vurgun yapan çete üyeleri kırmızı bültenler aranıyor

Denizli'de, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyerek milyonlarca euroluk vurgun yapan çeteyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Çete üyelerinden firari Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı öğrenildi.

CEYHAN TORLAK Giriş Tarihi : 17 Mayıs 2025 09:24 Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





