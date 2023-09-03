Denizli’deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya’dan gelmiş

'DİREKSİYON KİLİTLENDİ'

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.