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Haberler Galeri Denizli'deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya'dan gelmiş

Denizli'deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya'dan gelmiş

Denizli'nin Honaz ilçesinde kamyonun çarptığı yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ölenlerden Necati Özcan ve eşi Emine Özcan'ın 40 yıldır Almanya'da yaşadığı ve 10 gün önce düğün için İzmir'e geldiği öğrenildi.

DHA

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2023 Pazar 16:02 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2023 Pazar 16:02

Denizli’deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya’dan gelmiş

Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Bekir Atman'ın kullandığı 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve otobüs şarampole devrildi.

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Denizli’deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya’dan gelmiş

Kazada, otobüsteki polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız, Bahar Şahar, Engin Güler, Derya Can ve Emel Özcan hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan kazada ölen Emel Özcan'ın eşi Necati Özcan da dün hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. 9'u ağır 41 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Denizli’deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya’dan gelmiş

'DİREKSİYON KİLİTLENDİ'
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Denizli’deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya’dan gelmiş

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazanın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Denizli’deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya’dan gelmiş

MEZARLIKTA TÖREN DÜZENLENDİ
Kazada ölenlerin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kazada ölen Bahar Şahar (50), Engin Güler (70), Derya Can (54), Emel Özcan ve eşi Necati Özcan'ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere memleketleri İzmir'e getirildi. Hayatını kaybeden 5 kişi için Menderes ilçesi Barbaros Mahallesi'nde tören düzenlendi.

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