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Denizli'deki faciada kahreden detay! Hayatını kaybeden Özcan çifti 10 gün önce Almanya'dan gelmiş
Denizli'nin Honaz ilçesinde kamyonun çarptığı yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ölenlerden Necati Özcan ve eşi Emine Özcan'ın 40 yıldır Almanya'da yaşadığı ve 10 gün önce düğün için İzmir'e geldiği öğrenildi.
Kazada, otobüsteki polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız, Bahar Şahar, Engin Güler, Derya Can ve Emel Özcan hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan kazada ölen Emel Özcan'ın eşi Necati Özcan da dün hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. 9'u ağır 41 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
'DİREKSİYON KİLİTLENDİ' Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazanın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
MEZARLIKTA TÖREN DÜZENLENDİ Kazada ölenlerin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kazada ölen Bahar Şahar (50), Engin Güler (70), Derya Can (54), Emel Özcan ve eşi Necati Özcan'ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere memleketleri İzmir'e getirildi. Hayatını kaybeden 5 kişi için Menderes ilçesi Barbaros Mahallesi'nde tören düzenlendi.