Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan "kiliseli ev" gün yüzüne çıkarıldı

Antik çağda metropol bir kent konumunda bulunan ve İncil'de adı geçen 7 kiliseden birine sahip olan Laodikya'da geçen yıllarda ortaya çıkartılmaya başlayan ve Hristiyanlığın Büyük Konstantin tarafından serbest bırakılmasından daha eski döneme ait kuzey tiyatrosuna bitişik villada bir ev kilisesinin varlığı ortaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Şimşek, AA muhabirine, Helenistik döneme ait batıdaki 2 bin 200 yıllık tiyatro ile geçen yıllarda bulunan "kiliseli peristilli (üstü açık sütunlu koridorlar ile çevrelenmiş avlu) ev"in ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.