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Haberler Galeri Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor

Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor

Pamukkale Belediyesi'nin hayata geçirdiği Seyir Tepesi Şehir Ormanı, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs genelgesi kapsamında 21 Kasım 2020'den itibaren hizmete ara verileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:04
Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor

Pamukkale Belediyesi'nin geçen ay halkın kullanımına açtığı Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olma özelliğine sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara verecek.

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Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda geçici olarak kapatılma kararı alınan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 21 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği ifade edildi.

İHA

Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor
Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor
Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor
Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor
Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor
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