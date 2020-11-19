Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyarete kapanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda geçici olarak kapatılma kararı alınan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 21 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği ifade edildi.

İHA