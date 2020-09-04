Denizli'deki yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı

Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi. Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı. Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen yangın söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı. Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.