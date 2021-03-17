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Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:37 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:37
Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

Mevsim normallerinin dışında bir bahar mevsimi yaşayan Denizli'de, yüksek kesimlerde Mart ayı başından bu yana aralıklarla görülen kar yağışı bu gece etkisini daha da artırdı.

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Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

Baharın ortasında yaklaşılmış olmasına rağmen kentin en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli'ye lapa kapa kar yağdı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağısı merkezi bölgeye inerek etkisini arttırırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çameli'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık 3 saat devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin olduğu gibi kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

Mart ayının ortalarında çok nadir görülen kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarak kartopu oynadı.

Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

Akşam 21.00 ila sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi nedeniyle kar ile buluşamayan vatandaşlar ise, güzel manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

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