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Haberler Galeri Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl? Deprem bölgesinde şiddetli kar yağışı olacak mı? Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte tüm iller için 10 Şubat Cuma 2023 hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:10
Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Ege'nin doğusu, Bursa, Kocaeli, Yalova, Konya, Sinop, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Az bulutlu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 10 Şubat 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

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