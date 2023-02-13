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Haberler Galeri Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl? Deprem bölgesinde şiddetli kar yağışı olacak mı? Yağışlar ne zaman bitecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. İşte 13 Şubat Pazartesi 2023 hava durumu...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:08
Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Yalova, Niğde, Kayseri, Sivas, Düzce, Tokat, Samsun, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kars'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

UYARILAR

RİZE'NİN DOĞUSU İLE ARTVİN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT! : Yağışların, bu gece saatlerine kadar Rize'nin iç ve doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 13 Şubat 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 5°C

Az bulutlu

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