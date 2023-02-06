Deprem öncesi doğadaki tuhaf değişiklikler
Gece saatlerinde merkezi Kahramanmaraş olan Malatya, Diyarbakır ve Osmaniye'nin de içinde bulunduğu toplam 10 ilde etkisini gösteren 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, " Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Depremin yeri belirlenebilir mi? Depremin gerçekleşeceği zaman öngörülebilir mi? " gibi sorulara yanıt arıyor. Ne yazık ki depremin önceden tahmin edilebilmesi için kanıtlanmış bir yöntemin bulunmamasıyla birlikte, deprem uzmanları fay hatlarındaki hareketleri izleyip depremin büyüklüğü ve zamanı hakkında bir yorumda bulunabiliyorlar. Diğer bir yandan, deprem öncesi doğada bazı tuhaflıkların gözlemlendiği ve hayvanların bu nedenle huzursuz olup sinyal verdikleri düşünülüyor. Peki deprem öncesi doğada gözlemlenen değişiklikler nelerdir, bu değişiklikeri gözlemleyerek depremi önceden tahmin etmek mümkün mü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 12:50
17 Ağustos 1999 depreminin ardından birçok kişi doğada tuhaf değişiklikler gözlemlediğini belirtmişti.
İnsanların gözüne çarpanlar arasında, yıldızların çok yakın ve parlak olduğu, suyun çok sıcak olduğu, havanın ise bunaltıcı olduğu gibi değişiklikler vardı.
Tabii ki bu değişimler, her deprem öncesi gözlemlenmese de şüphesiz yer altında hareketlenmeler sonucunda yeryüzünde de belirli olaylar meydana geliyor.
Deprem öncesinde doğada ve atmosferde yaşanan tuhaf değişikliklerden bazıları;
HAYVANLARDA HUZURSUZLUK
Hayvanların algıları insanlardan çok daha gelişmiştir. Yer altında meydana gelen titreşimleri hissedebilirler. Bu belirtilerin süresi depremden hemen öncede olabilir, günler öncede. Eğer bir evcil hayvanınızın varsa onun davranışlarında bir huzursuzluk hissettiğinizde bunu ciddiye alın. Deprem öncesinde balıklar, suyun ısınması nedeniyle kıyıya yüzmeye çalışır. Kediler ise, sebepsiz yere hırçınlaşmaya başlayabilirler. Genellikle kapalı ortamlara kaçarak saklanırlar. Köpekler ise korkularını uluyarak ya da havlayarak açığa çıkarır ve bir alana toplanarak gruplaşmaya çalışırlar. 17 Ağustos depreminden önce de köpeklerin aşırı derecede havladığı pek çok kişi tarafından belirtildi. Bunun yanı sıra eşek, inek ya da at gibi ahır hayvanları da ahırlarından kaçmaya çalışabilir.