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Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve etkisini Hatay, Adıyaman, Diyarbakır dahil 10 ilde gösteren 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle insanlar, "Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir? Hipotermi neden olur? Hipotermi nasıl tedavi edilir? gibi sorulara yanıt arıyor. Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





