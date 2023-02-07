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Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve etkisini Hatay, Adıyaman, Diyarbakır dahil 10 ilde gösteren 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle insanlar, "Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir? Hipotermi neden olur? Hipotermi nasıl tedavi edilir? gibi sorulara yanıt arıyor. Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 10:51
Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 10:51
Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
Hipotermi, soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde sık görülen bir sorundur.
Zamanında müdahale edilmezse kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.
Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
HİPOTERMİ NEDEN OLUR?
Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:
Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı
Soğuk havalarda yetersiz hareket etme
Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak
Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
Soğuk suya düşmek
Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda ıslak veya nemli giysiler
Vücutta geniş çaplı yanıklar
Karlı havalarda kaza geçirmek
Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir.
El ve ayaklarda soğukluk
Cilt renginde solukluk
Deprem sonrası hipotermi tehlikesi! Hipotermi nedir? Neden olur? Hipoterminin belirtileri nelerdir?
Titreme
Net olmayan, yavaşlamış konuşma
Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir